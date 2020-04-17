طوابير سيارات أمام مداخل "السخنة" قبل شم النسيم.. ومصدر: لن نسمح بخرق الحظر

قال مصدر مسؤول إن الخدمات الأمنية المعنية بملاحظة حركة المرور على طريق القاهرة- السويس لاحظت وجود تجمعات كبيرة للسيارات في الاتجاه المؤدي لمحافظة السويس بالقرب من مداخل المحافظة بامتداد يصل لعدة مئات من الأمتار، وذلك في محاولة لدخول ساحل العين السخنة لقضاء عطلة شم النسيم بغرض الالتفاف على قرار حظر الانتقال للمصايف يوم الاثنين المقبل.

وأوضح المصدر أن محافظة السويس أغلقت كل الطرق المؤدية للعين السخنة وهو الإجراء المتبع حاليا في كل المحافظات السياحية والساحلية، ولفت المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخرق قرارات الحظر.