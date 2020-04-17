مسؤولة روسية: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى ألف و394

أعلنت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم، عن تعافي 189 مصاباً بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد خضوعهم للعلاج من الإصابة في موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقالت راكوفا للصحفيين: "خلال الـ24 ساعة الماضية في موسكو، تعافى 189 شخصًا بعد الخضوع لعلاج كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من العدوى إلى 1394. هذه ديناميات جيدة جدًا ومستقرة".

وأضافت راكوفا: لتأكيد عدم وجود إصابة لدى الشخص، يجري الأطباء دراسات خاصة بعد العلاج. في موسكو، يخضع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي، للعلاج إما في المستشفيات أو في المنزل، استناداً إلى حالتهم.

وكانت اللجنة الروسية لمكافحة الوباء، أعلنت في وقت سابق، تسجيل أكبر حصيلة يومية للمصابين بكورونا المستجد خلال الـ24 والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغت 3 آلاف و448 إصابة ما يرفع العدد الكلي إلى 27938 إصابة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، أن عدد المصابين سجل ارتفاعا بنسبة 14.1% مقارنة باليوم السابق، مشيرة إلى أن ألفا و370 إصابة جرى تسجيلها في موسكو وحدها فيما جرى تسجيل 467 حالة في ضواحيها وباقي الإصابات متفرقة على بقية المناطق.