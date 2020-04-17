خبير: أسعار السيارات ستشهد ارتفاعا كبيرا بعد انتهاء أزمة كورونا

تعاني سوق السيارات منذ بداية انتشار فيروس كورونا، من ركود كبير في التصنيع والإنتاج عالمياً، حيث توقفت العديد من مصانع الشركات الكبرى في الإنتاج، والتصدير.

كما توقف في مصر أيضاً العديد من مصانع السيارات والإنتاج، بالإضافة إلى إلغاء تراخيص السيارات في وحدات المرور، الذي سبب شللا تاما في عمليات البيع بالسوق.

وفي هذ الصدد، قال المهندس شادي ريان خبير السيارات، لـ"الوطن"، إن سوق السيارات بعد انتهاء أزمة كورونا ستشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السيارات الجديدة.

وأضاف أن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار هو تقشف السوق من الإنتاج والاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في سعر العملة.

وأوضح ريان أنه سيكون هناك زيادة في الأسعار بسبب وجود جفاف في الأسواق نتيجة توقف الاستيراد والمصانع، وارتفاع العملة المتوقع.