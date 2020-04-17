"ترامب": علينا إعادة فتح اقتصادنا والعودة للعمل بسرعة

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيهاته لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، وقال: "علينا إعادة فتح اقتصادنا والعودة للعمل بسرعة"، موضحا: أحرزنا تقدما كبيرا في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف ترامب، أن ذروة انتشار وباء كورونا أصبحت خلفنا، مشيرا إلى أن "أصبحنا نسجل وفيات أقل مما كان متوقعا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخباريية في نبأ عاجل، فجر اليوم.

وتابع ترامب قائلا: سنعود لفتح الاقتصاد بشكل تدريجي حسب ظروف كل ولاية، مضيفا: تكثيف الفحوص سيسمح بالفتح التدريجي والانتقال من مرحلة إلى أخرى

من جانبها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن ترامب أبلغ حكام الولايات أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو أو قبل ذلك، فيما أشارت تسريبات، إلى أن المرحلة الثانية من إرشادات ترامب ستسمح بإعادة حركة الرحلات الجوية وإعادة فتح أبواب المدارس مجددا حسب الحاجة، فيما تعود المرحلة الثالثة من إرشادات ترامب فيها المخالطة الاجتماعية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس الخميس، أن حكومته بصدد التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار، مخصصة للبنى التحتية في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعرب ترامب في تصريح خلال الحفل الذي أقيم لتكريم سائقي الشاحنات، عن ثقته في أن حكام الولايات سيكونون سعداء بالإرشادات الجديدة التي سيعلن عنها بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

وكان ترامب قد تحدث خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة عن الحاجة إلى الاستفادة من تدني معدلات الفائدة في الوقت الحالي للتوصل إلى تشريع يخصص مليارات الدولارات لإعادة بناء الطرق والجسور والمطارات وغيرها من مشروعات البنى التحتية.