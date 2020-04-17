"الوزراء": كل المعطيات تشير إلى استمرار الحظر في رمضان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن كل المعطيات تشير إلى أن إجراءات الحظر مستمرة خلال شهر رمضان.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "نحتاج إلى استمرار الحظر في رمضان لكي نستمر في النجاح الحالي لمكافحة كورونا، ولكن ميعاده ستحدده لجنة الأزمات التي ستجتمع الأسبوع المقبل للنظر في الإجراءات التنظيمية الخاصة بالحظر في رمضان".

وتابع: "لعل رمضان يكون هدية بمجيئه في هذا التوقيت، خصوصا أن الشعب المصري مقل بالحركة في نهار رمضان بشكل عام، وبيفضلوا النزول ليلا، وهو يمثل فرصة لتقليل الزحام، وبما أنه من المتوقع وجود حظر جزئي مطبق ليلا هيكونوا وجود المواطنين في المنازل أغلب اليوم أمر جيد للغاية".

واستطرد: "هيكون فيه امتداد خلال شهر رمضان، وقلة الحركة بالنهار مع الحظر الجزئي المطبق بالليل كل دا هيدينا فرصة إن منحنى إصابات كورونا تقل".