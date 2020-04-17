عطلة للعاملين في القطاع الحكومي بولاية الخرطوم 3 أسابيع

أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، قرارا بمنح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، إبان فترة الإغلاق ضمن الإجراءات المطلوبة لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقا للقرار، يتولى الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم استثناء من يرون ضرورة استمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويبدأ غدا السبت، تطبيق الحظر الكامل للتجول في الخرطوم لمدة 3 أسابيع، لمواجهة انتشار كورونا المستجد.

ووجه القرار كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وفي سياق آخر، أعلنت القوات المسلحة السودانية، المنطقة حول القيادة العامة، في وسط الخرطوم، منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء أمس الخميس، إنها ظلت الدرع الواقي لتراب الوطن، وحماية مكتسبات ثورة شعبه، لافتة إلى أن بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب السوداني استغلت الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها.

وشددت القوات المسلحة السودانية، على أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة، بما فيها إغلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، وما حولها اعتبارا من صباح اليوم، إلى حين إشعار آخر.

وأهابت القوات المسلحة بكل جماهير الشعب السوداني الابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة، حفاظا على الأمن والاستقرار.