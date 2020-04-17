"الفلاحين": ارتفاع أسعار الثوم الآن لا تفيد المزارعين ولا المستهلكين

قال الحاج حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الثوم هذه الأيام لا يعود بأي فائدة على المزارعين ولا المستهلكين، لافتًا إلى أن معظم محاصيل الثوم اشتراها التجار وأن استمرار تصدير الثوم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره محليا بدرجة كبيرة وخاصة إذا طالت مدة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أبوصدام في بيان، أنه حذر منذ أيام من ارتفاع محتمل للثوم نتيجة للإفراط في تصديره في ظل الأزمة الحالية لوباء كورونا نتيجة لزيادة الطلب عليه عالميا من ناحية ووقف بعض الدول لتصديره من ناحية أخرى واتجاه التجار لتخزينه لتعطيش السوق كما زاد الطلب عليه من المواطنين باعتباره غذاء يزيد مناعة الجسم ضد نزلات البرد والأمراض وخاصة مرض كورونا، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر كيلو الثوم عند تجار التجزئة من 6 جنيهات إلى 12 جنيها بنسبة 50% في بضعة أيام.

وأوضح نقيب الفلاحين أن مساحة زراعة الثوم في مصر هذا الموسم تصل نحو 42 ألف فدان فقط ومع توقف استيراد الثوم الصيني وتخزين معظم المحصول لدى التجار لتصديره وتخزين كميات من الثوم لدى المزارعين تقاوي أو أملا في زيادة أسعاره فإن الإفراط في تصدير الثوم قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعاره محليا.

وأكد أن أزمة كورونا تستوجب إعادة الحسابات لتغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين عن الموسم الماضي كما يستوجب أخذ الحيطة والحذر في تصدير أو استيراد المنتجات الزراعية للوقاية من أي أزمات قد تنتج عن زيادة أو قلة المعروض من السلع والمنتجات الزراعية.