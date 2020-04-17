وفاة شاب ليلحق بوالديه خلال شهر بعد إصابتهم بـ كورونا في بورسعيد

لحق شاب بوالديه بعد وفاتهما بأقل من شهر في مستشفى العزل إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حيث كان عبداللطيف عبدالكافي الذي توفي اليوم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا في مستشفى العزل ببلطيم بعد وفاة والدته يوم 21 مارس ووالده يوم 7 أبريل.

وأصيب أيضا شقيق الفقيد وأبناؤه ليكتمل الإصابات فى الأسرة التى تقطن بمساكن مبارك بحى الضواحى، وكتب عبد اللطيف على صفحته بالفيس بوك بعد وفاة والدته "أحبتي الكرام، لا تنسوا صلاة الغائب على أمي رحمة الله عليها، فقد دفنت منذ قليل".

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بخالص الحزن والأسى ابن بورسعيد عبداللطيف عبدالكافي الذي توفي أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العزل ببلطيم.

كما نعى المحافظ والدة ووالد الفقيد داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.