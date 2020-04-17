"الأوقاف" تقرر إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن.

وقال وزير الأوقاف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن عمل هذه الإدارة لن يكون فقط مرتبطًا بالظروف الراهنة، حيث سيكون عملها مستمرا، وسيتم التوسع فيه وصولًا بهذه الإدارة إلى إدارة عامة، فإدارة مركزية، فقطاع من أهم قطاعات الوزارة، نظرًا لما يشهده العالم كله من تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل تفرض التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية والاهتمام في عالم شديد التسارع في مختلف المجالات، حتى لا يتخطف شبابنا أو الناشئة من أبنائنا يد التطرف التي تسابق الزمن للسيطرة على الفضاء الإلكتروني .

وأكد الوزير أنه سيجرى الإعلان في وقت لاحق عن ضوابط التقدم لشغل مدير إدارة الدعوة الإلكترونية على مستوى المديريات الإقليمية، مع عقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل من يشغلون هذه الإدارات، كما ستجرى الاستفادة في ذلك بجميع الأئمة والواعظات ممن اجتازوا بتفوق دورات الحاسب الآلي ودورات "السوشيال ميديا" بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعدادات المدربين .