"الإسكان": الإعلان عن تفاصيل طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي قريبا

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة لديها وحدات سكنية لمحدودي الدخل غير مباعة جرى حصرها، كان هناك قائمة انتظار في بعض المحافظات، ويجرى حاليا إجراء دراسة لعدد الوحدات وقوائم الانتظار، مشيرا إلى أن الإعلان عن تفاصيل التكليف الرئاسي لوزير الإسكان بزيادة عدد الوحدات إلى 250 ألف وحدة سكنية؛ لطرحها قريبا في المدن المختلفة.

وأضاف خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "extra news"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن شروط الإسكان الاجتماعي معروفة، حيث يستهدف فئة عمرية محددة من 20 عاما حتى 60 عاما، مشيرا إلى أن الدخل الشهري محدد من 1300 جنيه إلى 5400 جنيه، وهناك اعتبارات للمتزوج والأعزب، وإذا تطابق الشروط مع المتقدم يدخل في مرحلة البحث الاجتماعي والمرحلة الأخيرة هي المستحق ويجرى تخصيص الوحدة.

وأكد أن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بشكل يومي لم تتوقف رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، وجرى عملية تعقيم شاملة لكل المقار التي يتعامل بها المواطنين شكل يومي، موضحا أن وحدات التعقيم الذاتي جرى تركيبها بالفعل في بعض المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وجرى التشديد على كل الشركات الخاصة العاملة بهذه المشروعات لتركيبها.

وأوضح أنه يجرى حملات توعية للعاملين في المشروعات المختلفة بشكل يومي، كما يجرى توزيع كمامات وقفازات للعاملين للوقاية من فيروس كورونا، وإذا تواجدت حالة اشتباه يجرى التوجه لأقرب قسم طبي لإجراء الفحوصات، مؤكدا أنه لم يجر الإخطار بالاشتباه بحالات حتى الآن.