"القومي للبحوث الاجتماعية": 49% أكدوا تحسن العلاقات الأسرية بسبب كورونا

قال الدكتور حسن سلامة، رئيس قسم بحوث وقياسات الرأي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن المركز أجرى استطلاعا حول هل أزمة كورونا حسنت العلاقات الأسرية أم العكس، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 49% أكدوا تحسن العلاقات الأسرية، بينما النسبة الأقل قالت إن كل حالة مختلفة عن الأخرى، والأسر المتماسكة ستظل متماسكة والأسر التي لديها خللا سيظهر هذا الخلل بشكل واضح خلال أزمة فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن 90% من الفئة المستهدفة بالاستطلاع كانوا مطلعين على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، وأكثر إجراء كان يمس هذه الفئة يختص بالعمالة غير المنتظمة.

وأوضح أنهم استطلعوا رأي المواطنين بشأن تطبيق الحظر، لافتا إلى أن النتيجة كانت في اتجاه تطبيق الحظر الشامل مع وضع اشتراطات مثل استطلاع الرأي الطبي في ذلك، وهناك قناعة بأن هذا الإجراء سيحافظ على صحة المواطنين، كما شمل الاستطلاع التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة فأظهرت النتيجة أن ثلث الفئة المستطلعة رأت أن ممارسات المواطنين غير داعمة للدولة، ولكن الفئة الأكثر رأت أن المواطنين لديهم وعي.