"الأوقاف" تعلن إنشاء إدارة الدعوة الإلكترونية قبل رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن إنشاء إدارة خاصة للدعوة الإلكترونية قبل رمضان.

وقال الوزير، في بيان له، أنه في ظل ما يشهده العالم كله من تحولات هائلة في مجال ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التواصل، وفي إطار ما يمليه الظرف الراهن في ظل تعليق الجمع والجماعات والأنشطة الدعوية بالمساجد، قرر وزير الأوقاف إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية.

وقرر الوزير تكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن.

وأكد وزير الأوقاف أن عمل هذه الإدارة لن يكون فقط مرتبطًا بالظروف الراهنة، بل سيكون عملها مستمرا، وسيجرى التوسع فيه وصولًا بهذه الإدارة إلى إدارة عامة، فإدارة مركزية، فقطاع من أهم قطاعات الوزارة، نظرًا لما يشهده العالم كله من تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل تفرض التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية والاهتمام في عالم شديد التسارع في مختلف المجالات، حتى لا يتخطف شبابنا أو الناشئة من أبنائنا يد التطرف التي تسابق الزمن للسيطرة على الفضاء الإلكتروني.

وسيجرى الإعلان لاحقًا عن ضوابط التقدم لشغل مدير إدارة الدعوة الإلكترونية على مستوى المديريات الإقليمية، مع عقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل من يشغلون هذه الإدارات، كما سيجرى الاستفادة في ذلك بجميع الأئمة والواعظات ممن اجتازوا بتفوق دورات الحاسب الآلي ودورات السوشيال ميديا بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعدادات المدربين.