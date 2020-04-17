"زراعة الغربية" تورد 42 طن قمح وتناشد المزارعين بعدم التكدس

أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن موسم توريد محصول القمح بدأ في منتصف أبريل الحالي، مشيرا إلى أنه جرى توريد 42 طنا و298 كجم.

وأضاف عبدالجواد في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن بلغت 600 فدان.

وأوضح أن مراكز التجميع بمحافظة الغربية، تبلغ نحو 25 شونة، عبارة عن 10 شون مطورة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر و8 شون ترابية، مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول القمح للموسم الجديد، وقد جرى تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يجرى خلالها استلام القمح من المزارعين.

يذكر أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو 140 ألفا و557 فدانا.