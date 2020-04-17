نواب عن احتفالهم بعيد القيامة: أعيادنا في المنازل.. وندعوا برفع البلاء

قال عدد من نواب البرلمان، إن احتفالاتهم هذا العام بعيد القيامة المجيد، ستكون مختلفة عن كل عام في ضوء مستجدات فيروس كورونا المستجد.

وأشار النواب في حديثهم لـ"الوطن" إلى أن احتفالات الأعياد هذا العام ستقتصر على توجيه التهاني للأهل والأصدقاء عبر التليفون، والاستمرار في أداء مهامهم داخل دوائرهم الانتخابية في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ"الوطن": "العيد هذا العام ربما يكون مختلفا نتيجة لتعليق الصلوات في جميع الكنائس، ومع هذا حرصت على تقديم التهاني للجميع ولا أترك الدائرة (شبرا- روض الفرج)، لحل أي مشكلات تواجه أهالينا".

وأشار إلى أن عيد القيامة مختلف هذا العام داخل المنزل، فوجوده طوال النهار بالدائرة جعله يفتقد الجلوس مع أسرته الصغيرة، لدرجة أنه لا يراهم إلا ساعات قليلة يوميا، "أرى أن واجب العمل مقدم على جميع الواجبات، ولا سيما أن الدولة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود في هذه المرحلة".

وطالب "الطماوي" الشعب المصري مسلمين وأقباط، بإقامة احتفالاتهم داخل المنزل، قائلا: "دعونا نستفيد بهذا الوقت باستعادة لمة الأسرة، مع الالتزام بكافة إجراءات الوقاية من هذا الفيروس لتخطي هذه الأزمة العالمية".

وقالت النائبة منى منير عضو مجلس النواب: "احتفالي بعيد القيامة هذا العام مختلف، تدرس ابنتى بإحدى الجامعات بالخارج وأحاول الاطمئنان عليها بانتظام في ظل اجتياح فيروس كورونا لكل دول العالم، وابنى يعيش معي ونراعي دائما تحقيق كل معايير الالتزام لمواجهة هذا الفيروس".

وأضافت في تصريحات لـ "الوطن": "يحزنني تعليق الصلوات في الكنائس والمساجد، ولكن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وهذا ما حرصت على توعية المواطنين به داخل دائرتي بالعجوزة وميت عقبة، لافتة إلى أنها على مدار الأيام الماضية حرصت على توفير كل وسائل الدعم لكبار السن والعمالة غير المنتظمة ، لمساعدة الدولة في مواجهة مستجدات فيروس كورونا.

وقالت: "احتفالات المصريين هذا العام سواء بعيد القيامة المجيد او حلول شهر رمضان يجب أن يراعى فيها الحرص الشديد لمواجهة مستجدات كورونا".

وأشارت النائبة ميرفت اليكسان عضو مجلس النواب، إلى أن ظروف انعقاد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا، لإقرار عددا من مشروعات المهمة لن يمكنها من قضاء وقفة عيد القيامة مع أبنائها. وقالت: "المصلحة العامة الأن أهم من أي شيء، هذا العام سنقيم الصلوات خلف البابا تواضروس في المنازل، وندعو الله أن يقبل صلواتنا لرفع البلاء عن مصر والعالم".

وطالبت "اليكسان" المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي، مضيفة: "في دائرتي بمحافظة الغربية أتحدث مع الجميع بضرورة البقاء في المنزل لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا ،وأعتقد أن هذا الأمر مطلوب من الجميع الآن لمواجهة هذه الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر سواء البشرية أو المادية".

بينما قال النائب رضا نصيف عضو مجلس النواب: "سنحتفل هذا العام بعيد القيامة بإقامة الصلوات في المنازل والدعاء برفع بلاء كورونا عن مصر والعالم".

وأشار"نصيف" إلى أن نواب البرلمان خلال هذة الفترة متواجدين في دوائرهم لقصاء حاجات المواطنين: "هذه الفترة تحتاج العمل من الجميع، ولا نفكر في عيد أو ملابس أو مظاهر للاحتفال، فقط نعمل من أجل المصلحة العامة".