بعد خفافيش"الحزانية".. نقيب الفلاحين: مش بنأكلها ووجودها لا يدعو للخوف

قال الحاج حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الرعب الذي أصاب المواطنين بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، غير مبرر لأن وجودها بهذه الأعداد في المنازل المهجورة أمر طبيعي ولا تسبب ضررا، لأن المصريين لا يأكلون الخفافيش، كما أنها تعيش في الأماكن غير المسكونة، لافتًا أن الخفافيش تتواجد في جميع أنحاء العالم ومعظم أنواعها تتغذي على الحشرات ويتغذي بعضها على الفواكه.

وأضاف أبوصدام، في بيان، أن الخفاش من الحيوانات المفيدة، حيث أنها تعمل على التوازن البيئي والتخلص من الكثير من الحشرات الضارة ويوجد منها أكثر من 1300 نوع كخفاش الفاكهة المصري وخفاش الأنف والخفاش الأبيض وخفاش الثعلب الطيار الهندي والخفافيش البنية وخفافيش متلازمة الأنف الأبيض (خفاش حدوة الحصان) والتي ارتبط اسمها بتفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن الخفافيش تفضل العيش في الكهوف والأماكن المظلمة، وأن وجودها في منزل مهجور أمر طبيعي لا يدعو للقلق والخوف، مشيرا إلا أن سُمعتها السيئة ارتبطت بالأساطير والخرافات وزاد التخوف منها كونها طويلة العمر وتعيش في جماعات، مما يجعلها بيئة خصبة لنشر عدوي الجهاز التنفسي وتنقله عند طيرانها لمسافات طويلة، فضلا عن الحديث مؤخرا عن كونها السبب في ظهور فيروس كورونا.