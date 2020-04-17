الصحة العالمية: كورونا ضعيف وأقل مطهر يقتله.. وارتفاع الحرارة غير مؤثر

قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية في مصر، إن جثث المتوفين بفيروس كورونا لا تنقل الفيروس: "الإنسان بيعدي عن طريق إنه يكح أو يعطس، وبعد تغسيل الجثث وتكفينها ووضعها في الكيس وتطهيره من الخارج، لا تكون الجثة معدية بأي شكل من الأشكال".

وأضاف حشيش، خلال حواره مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا متواجد بداخل الإنسان والرئتين وينتقل من رئة لأخرى، وارتفاع درجات الحرارة لا يؤثر على انتشار الفيروس: "الفيروس انتشر في دول كثيرة عندها ارتفاع في درجات الحرارة، والأمل الوحيد تعظيم الدول للإجراءات الوقائية، ومينفعش نعول كثيرا على درجات الحرارة".

وشرح أن فيروس كورونا معلق في قطيرات ثقيلة تستقر على الأسطح ولا تكون معلقة بالهواء، وفيروس كورونا ينتقل بالرذاذ، وليس بالهواء، وينتقل بالهواء في حالة التدخلات الطبية فقط، لكن في البيئة الطبيعية ينتقل الفيروس بالرذاذ، ولذلك يجب تركك مسافات آمنة بين الأشخاص.

وأوضح مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية في مصر، أن خطورة فيروس كورونا تتمثل في انتشاره، وفي الشلل الذي سببه في الدول من غلق الحدود وتعليق الدراسة وتعليق الأنشطة الحياتية: "الفيروس بالمجمل من الفيروسات الضعيفة، ويمكن التغلب عليه بالنصائح البسيطة جدا، فأقل المطهرات تقتل الفيروس".

ولفت "حشيش" إلى أن بعض النظم الصحية بدول العالم انهارت مع الفيروس، وبعضها استعد بشكل جيد، وبعضها لم يكتشف الحالات المصابة بعد.