حاكم نيويورك: تسجيل 630 وفاة و2000 إصابة جديدة بكورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، تسجيل 2000 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن المعدل يمثل انخفاضا طفيفا عن الأيام السابقة، مشيرا إلى تسجيل 630 وفاة جديدة بالوباء، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان حاكم نيويورك، أعلن أمس الخميس، تمديد الإغلاق في المدينة حتى منتصف مايو المقبل، لمواجهة تفشي كورونا المستجد.

وكشف كريس كومو، شقيق حاكم ولاية نيويورك، عن إصابة زوجته كريستينا جريفين كومو، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكان كومو، مذيع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أعلن إصابته منذ نهاية مارس الماضي، بالوباء.

مستشار ترامب يحذر من رفع التدابير الوقائية مبكرا

من جانبه، وصف السناتور شيلدون وايتهاوس، مستشار الرئيس الأمريكي لإعادة تشغيل الاقتصاد، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إعادة فتح الاقتصاد المغلق جراء كورونا المستجد بأنها فرصة للتخطيط المسبق، محذرا من رفع التدابير الوقائية مبكرا.

وقال وايتهاوس، في تصريحات اليوم، إن هذا الأمر يتطلب دراسة احتياجات إعادة تعافي الاقتصاد، ونوعية الاختبارات الطبية المطلوبة أو ما إذا كانت هناك حاجة للعودة للإغلاق مجددا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكد مستشار ترامب، ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات والفحوص اللازمة للحصول على المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرار حول كيفية وتوقيت عودة البلاد لحالتها الطبيعية، ونوعية القيود التي سترفع.

وأعرب وايتهاوس، عن قلقه من إمكانية رفع القيود بصورة مبكرة تماما، محذرا من تخفيف التدابير الوقائية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، معربا عن مخاوفه من خطورة عودة الوباء إلى الولايات المتحدة مجددا بصورة قد تكون أسوأ من الموجة الأولى من الجائحة.