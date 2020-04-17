إصابة شابين في انقلاب سيارة ملاكي بنفق الثلاثيني بالإسماعيلية

أصيب شابان في العشرينات من عمرهما، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بقيادة أحدهما، أثناء سيره بسرعة شديدة داخل نفق الثلاثيني وسط مدينة الإسماعيلية، حيث تم إبلاغ النيابة للتحقيق ونقل حطام السيارة خارج النفق لعدم عرقلة المرور ومواصلة سير السيارات بشكل عادي.

وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث، بورود بلاغ من مرور الإسماعيلية بانقلاب سيارة ملاكي وسط نفق الثلاثيني بالقرب من موقف الفردوس بحي ثاني الإسماعيلية، وإصابة شابين كان أحدهما يقود السيارة، إصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة التي تولت التحقيق.