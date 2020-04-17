في ثالث أيامه.. استمرار فعاليات ملتقى محاضرات المسرح أون لاين

تستمر مؤسسة "س" للثقافة والإبداع لليوم الثالث على التوالى فى تقديم محاضرات وورش المسرح أون لاين فى تمام الساعة السابعة والتاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على صفحة المؤسسة فى الفترة من 15 إلى 20 أبريل الحالى.

وقال هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة في بيان: اليوم الثالث للملتقى يتضمن تقديم المحاضرة الثالثة من الإنتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت، أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحى بجامعة الإسكندرية، والتى يتناول فيها الموارد المصنعة (رأس المال أو أصول الإنتاج) فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأضاف: أما فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، سيتم تقديم أولى محاضرات مسرح الشارع للمخرج العراقى د. بشار عليوى، والذى يتناول فيها مسرح الشارع " المفهوم واليات الإشتغال فيه وشروط تقديمهِ وأهدافهِ ووظيفتهِ وأهميتها"، وتابع: سيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة .

يذكر أن ملتقى محاضرات وورش المسرح أون لاين، والذى تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، هو الأول من نوعه فى إطار توجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخصوص أزمة فيروس كورونا – كوفيد 19 - عقب النجاح الكبير الذى حققته الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمى اون لاين.