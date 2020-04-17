جنات ومصطفى حجاج ومصطفى شوقي يقدمون حفلا غنائيا في شم النسيم

استمراراً لحملتها "خليك في البيت"، تجدد "MBC مصر"، دعوتها للمُشاهدين للاحتفال بعيد شم النسيم في البيت وعدم الخروج من المنزل، حرصاً على الصحة العامة وتقليل حالات الإصابة بوباء كورونا المستجدّ.

ولأول مرة تُطلق "MBC مصر"، على مدار يوم الاثنين المُقبل بالتزامن بثا مُباشرا لحفل شم النسيم بداية من الثانية عشر ظهرا، حيث تُقدم حصرياً تحت شعار "حفلتك في البيت" حفلات للنجوم جنات، ومُصطفي حجاج، ومُصطفي شوقي، يتم بثها مُباشرة من منزل كل منهم على مدار اليوم.

وتُقدم جنات عدد من أشهر أغانيها ومنها أغنيات، "واحشني"، و"اظلم البادي"، و"حب جامد"، وغيرها، ويُقدم مُصطفي حجاج أغنيات، "خطوة"، و"يابتاع النعناع"، و"الوجع"، وغيرها، بينما يُغني مُصطفي شوقي "ملطشة القلوب"، و"وحشتوني"، و"ساعات"، وعدد من أغانية الشهيرة.

وفي نفس الإطار وتشجعياً للاحتفال بشم النسيم بالمنزل أطلق برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه شريف عامر حملة تحت شعار "شم النسيم بأمان وخليك في البيت" ودعا البرنامج المُشاهدين للبقاء في المنازل والإستمتاع بالأجواء العائلية وإرسال صور من الاحتفالات العائلية على أن يقوم البرنامج بعرضها في اليوم التالي لشم النسيم في حلقة الثلاثاء المُقبل.