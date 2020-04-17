"كمامة" على وجه تمثال عباس العقاد بأسوان.. ونجل شقيقه: تصرف لا يليق

شهدت مدينة أسوان، اليوم، حالة من الجدل بعد انتشار صورة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمجهول وضع كمامة عبارة عن "جوال" أبيض على فم وأنف تمثال، ابن أسوان، وعملاق الأدب العربي، عباس محمود العقاد، والذي يقع بمنطقة العقاد التابعة لحي جنوب مدينة أسوان.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التعبير عن رأيهم حول الواقعة والتي وصفوها بأنها من شباب غير مسؤول ولا يعرف قيمة وقامة العقاد، كما طالبوا بالاهتمام بالمكان وما يحيط به حتى لا يكون عرضة للنيل من هذه القامة الكبيرة مرة أخرى.

وفي رده على الواقعة، قال عبد العزيز العقاد، نجل شقيق العقاد، لا يليق هذا الفعل بمكانة العقاد التاريخية، وهذه إساءة بالفعل لقيمة العقاد، وهذا المكان يجب الاهتمام به ونظافته يوميا لأنه ميدان عام، ويجب احترام قيمة العقاد، وهو في ذات الوقت احترام لتاريخ الأدباء والمفكرين في مصر ويجب على مسؤولي الوحدة المحلية بمدينة أسوان تخصيص عامل نظافة لنظافة المكان أولاً بأول كما كان في الماضي .