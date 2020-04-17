بعد واقعة "الحزانية".. كيف تتعامل مع هجوم الخفاش؟

أثار ظهور عدد كبير من الخفافيش، اتخذت من أحد المنازل القديمة المغلقة بقرية الحزانية مركز شبين القناطر، مخاوف أهالي القرية والقرى المجاورة، من تسبب هذه الخفافيش في انتشار فيروس كورونا المستجد بالمنطقة، خاصة مع تأكيد عدد من الدراسات، على العلاقة بين الخفافيش وظهور المرض في الصين، وهو الأمر الذي دفع أجهزة المحافظة ومجلس مدينة ومركز شبين القناطر للتدخل بسرعة لطردها والتخلص منها.

من جانبها أكدت مديريتا الصحة والطب البيطري بالمحافظة، على عدم وجود طريقة معتمدة أو مواد تستخدم للتخلص منها، فقام المسؤولين بإتباع الطريق الشعبية، مثل الدخان و"الشطة" المطحونة للتخلص من الخفافيش، ولكنها لم تتخلص منها بنسبة 100%.

الدكتور هشام الدماصي، أستاذ الطب البيطري بجامعة الزقازيق، قال إن الخفافيش تعيش في الأماكن شديد الظلام، وتبعد عن الضوء تماما، موضحا أن في حال معرفة أهل منطقة بتواجد خفافيش، يحاول تشغيل الإنارة بشكل كبير والابتعاد عن الأماكن المعتمة.

وأضاف الدماصي لـ"الوطن"، أن الخفافيش تمتلك أسنان حادة جدا، تستخدمها في عمل فتحة في جسم الضحية للحصول على ما تحتاجه من دماء، مشيرا إلى أنه في حال التعرض لأي أذى منها يجب غسل الجرح بالماء والصابون، وتغطيته ببعض القطن أو الأقمشة النظيفة، والتوجه لأقرب مستشفى وتمنح المستشفى حقن للقضاء على الميكروبات مثل "التيتانوس"، وأخرى تكون وقائية.

وتابع أستاذ الطب البيطري، أن العيادات البيطرية تمتلك بعض أنواع المبيدات التي يمكنها طرد الخفافيش، والعمل على تطهير الطراقات والمنازل بها، باستخدام بعض المواد مثل "الفينول"، ولذي يمتاز برائحته النفاذة، ويتواجد في أماكن بيع محالات بيع المبيدات الحشرية.