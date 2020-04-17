تقرير أممي: أكثر من 3 ملاين إفريقي مهددون بالوفاة جراء كورونا

حذر تقرير للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، من تبعيات كارثية على القارة الأفريقية في حالة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" بها، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال التقرير، اليوم، إن أكثر من 300 ألف شخص داخل القارة الإفريقية معرضون للوفاة بسبب كورونا المستجد، وفي أسوأ الظروف، إذا لم يحدث تدخل لاحتواء تفشي الوباء في القريب العاجل، يمكن أن يتوفى حوالي 3.3 مليون شخص مع إصابة 1.2 مليار شخص بـ"كوفيد 191"، مما يمثل الغالبية العظمى لسكان القارة.

وذكر التقرير، أنه رغم تطبيق التباعد الاجتماعي المكثف، يمكن أن تستمر إفريقيا في تسجيل حالات إصابة تصل إلى 122 مليون حالة إصابة بالوباء الذي تسبب في وفاة أكثر من 146 ألف شخص في أنحاء العالم حتى الآن.

القارة ستحتاج ما بين 44 مليارا و446 مليار دولار لإجراء اختبارات للكشف عن الوباء

وأشارت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن القارة ستحتاج مبلغًا يتراوح بين 44 مليارا و446 مليار دولار لإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بكورونا المستجد.

وأكدت اللجنة الاقتصادية، أنه من بين كل قارات العالم، تعاني قارة إفريقيا من أعلى معدل انتشار لأمراض معينة كامنة مثل مرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية، ويعتبر المصابون بمثل هذه الأمراض عرضة لمضاعفات قاتلة من كورونا المستجد.

وحذر التقرير، من أن الفشل الاقتصادي واسع النطاق قد يضرب إفريقيا، وقد يتسبب في انكماش النمو بها بنسبة 2.6%.