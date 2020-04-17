طبيب أجرى ولادة لمصابة بكورونا: فيه ناس دخلت معايا غرفة العمليات تدعمني

قال الدكتور إبراهيم الدسوقي، إخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات العام، والذي أجرى عملية ولادة قيصرية لمريضة بكورونا، إن رهبة الموقف فطرية لأن الأمر كان جديدا كليا عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "الوضع مكنش مألوف بالنسبالي، وضربات قلبي عليت ودخلت العمليات والنضارة نفسها بتشبر ومش بتبقى شايف بيها كويس، لكن الأطقم الموجودة بمستشفى العزل واخدين على الوضع أكثر مني، وفيه ناس دخلت معايا مجرد داعم لحد مدخل العمليات، ودخلت مع الحالة واتكلمنا شوية قبل التخدير".

وتابع: "بعد ملبست البدلة الواقية وشوفت الأطباء والممرضين لابسين زيي خوفت لأن مناظرنا جوا مرعبة، والمريضة نفسها مش لابسة لبسنا ومنظرنا مرعب للمريضة".