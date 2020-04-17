طبيب أجرى ولادة لمصابة بكورونا: على الجميع البقاء في المنزل

قال الدكتور إبراهيم الدسوقي، أخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات العام، والذي أجرى عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا، إنه يقضي فترة العزل حاليا بعد إجراء عملية الولادة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "لما أخدت قرار إجراء العملية كنت عارف إني لازم هقعد 14 يوما في العزل، خصوصا إن مكنش فيه أي بديل ليا"، ونصح الجميع بالبقاء في المنزل.

وتابع: "حالات الإصابة بالفيروس بتزيد بشكل عالي ومش عارفين علاج غير إنك تبعد عن أي حد، وتفضل قاعد في بيتك وسط ولادك لأنك في العزل هتشوف مناظر مش هتتمنى تشوفها، ومتزهقش من قعدة البيت مهما طالت أيا كان قعدتك في البيت أحسن من إنك تقضي وقتك في العزل".

واستطرد: "الطاقم اللي في مستشفى العزل ممكن يكونوا تعاملوا مع حالات أسوأ من حالات الولادة"، مشيرا إلى أن السيدة التي أجرى لها عملية الولادة كانت تعاني من كحة فقط، و"فيه حالات تانية على أجهزة التنفس الصناعي، والدكاتره بيتعاملوا معاها وفيه حالات منهم بتتحسن، وطاقم التمريض أوقات بينام على الأرض من الإرهاق".