عوض تاج الدين: مفيش دواء أو تطعيم ضد فيروس كورونا حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن دواء "أفيجان" اعتمد في اليابان، وجرى تداوله منذ عام 2014، بالنسبة للفيروسات العادية مثل الأنفلونزا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "منذ أن بدأت جائحة كورونا، فإن الصين جربت دواء مثيلًا أو مشابهًا وجربته على الحالات المرضية، وكانت له نتائج إيجابية على مستويين، أولًا انه قلل مدة تحول الحالة من إيجابية إلى سلبية، حيث اختصر المدة، وثانيًا الحالات شديدة الخطورة، حيث قلل شدتها".

وتابع: "حتى هذه اللحظة مفيش دواء مخصوص أو تطعيم ضد هذا الفيروس، وفي تجارب كثيرة في العالم على الأدوية التي قد تعالج هذا الفيروس".