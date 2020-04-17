تاج الدين: بروتوكول كورونا العلاجي في مصر من أفضل أدوية العالم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن البروتوكول العلاجي المستخدم للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، من أفضل الأدوية على مستوى العالم كله.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، اليوم: "إحنا مش ساكتين، والدعم شديد ليل ونهار، إننا نشوف الطاقات والأجهزة والإمكانيات ونتبادل الخبرات، وتحدثنا عبر فيديو كونفرنس مع أكبر أستاذ أمراض صدرية في ميلانو، على مدى ساعتين".

وأوضح مستشار الرئيس أنه جرى تبادل الخبرات مع الصين وبريطانيا، وذلك بالخبرات المتراكمة في الأدوية، و"استفدنا من هذه الخبرات".