إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بالمواشي بالقليوبية

شهد طريق " القاهرة - الإسكندرية" الزراعي حادث تصادم بين سيارتين نقل أحداهما محملة بالحيوانات وسيارة ملاكي مما أسفر عن إصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى مجلس مدينة طوخ، بلاغا من النجدة بتصادم 3 سيارات علي الطريق الزراعي، انتقل محمد ياسين نائب رئيس المدينة والأجهزة الأمنية، وتبين تصادم بين سيارتين نقل أحداهما محملة بالحيوانات وسيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصان ونفوق عدد من الحيوانات .جري نقل المصابين لمستشفي بنها الجامعي وانتقل رجال المرور لرفع أثار الحادث .