حظك اليوم السبت 18-4-2020.. برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف أنثى برج الجدي بأن لديها قدرة على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاتها لتنفيذ الصواب، كم أنها تمتلك حسا عاليا في المسئولية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم معاكسة الشمس وعطارد، تستطيع اليوم أن تتجنب الصدام وأن تقوم بتنظيم جهودك، وتصبر على الواجبات والمسئوليات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تكون أكثر اقترابا ممن تحب وممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.