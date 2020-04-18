حظك اليوم السبت 18-4-2020.. برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن أنثى برج الدلو التناقض في شتى الجوانب الحياتية، كما أنها يسكن بداخلها روح طفولية بريئة جدا، كما أنها لا تستطيع الكره أو كتم حقد بداخلها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يطالبك بالحفاظ على استقرارك المادي، واليوم يجب ألا تتسرع تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.