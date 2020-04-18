 السنغال: تسجيل 7 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

قال وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف صار، إن بلاده سجلت 7 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفا، في حديث بثته الإذاعة السنغالية مساء أمس الجمعة، أنه جرى تسجيل 7 إصابات جديدة، ووفاة واحدة، وأن الحالة الصحية لمرضى المستشفيات مستقرة، وأنه جرى تسجيل 342 إصابة منذ الثاني من مارس الماضي، تاريخ أول ظهور للوباء في السنغال.

وأكد "صار" شفاء 198 مريضا، بينما توفيت 3 حالات؛ فيما يخضع الباقي للعلاج في المرافق الصحية السنغالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال، مدد في وقت سابق، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، في إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، للحد من انتشار الوباء.