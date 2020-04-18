محافظ القليوبية: لم نرصد إصابات كورونا في منطقة الخفافيش بشبين القناطر

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه لم يرصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في منطقة ظهور الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة ملكية خاصة بقرية الحزانية مركز شبين القناطر.

وأوضح أنه كلف رئيس مركز شبين القناطر بحصر المنازل المهجورة والقديمة بالقرية للعمل على مواجهة انتشار الخفافيش بالقرية والتأكد من خلو القرية بالكامل منها باللإضافه إلى العمل على وضع آلية جادة للتعامل الفوري مع الخفافيش.

وأضاف المحافظ، في بيان، أن هناك لجنه رباعية ستتوجه اليوم للمنطقة لمعاينة الموقع والتخلص التام من الخفافيش ومنع ظهورها مرة أخرى، مشيرا أنه جرى التخلص من 60% منها من خلال استخدام خلطة جديدة من "العجوة وسم اللانيت"، حيث إنه بالبحث تبين أن الخفافيش تميل إلى العجوة وسيقوم السم بالقضاء عليها بجانب خلطة الدخان والشطة التي استخدمت في المرحلة الأولى من المكافحة.

كان غريب أحمد رئيس مركز شبين القناطر قد تلقى بلاغا من أهالي قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية، بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور، وأنها بدأت خلال الفترة الأخيرة الخروج ومهاجمة الأهالي والمنازل المجاورة للمنزل المهجور، وجرى الدفع بفرق مكافحة أجرت تطهير للعقار الذي ظهرت به الخفافيش.