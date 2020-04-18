"الأوقاف": لا صحة لفتح المساجد خلال رمضان.. لن يحدث إلا برفع الكرب

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف إن الوزارة ردت على شائعة فتح المساجد بشهر رمضان، مشددا "لا صحة لفتح المساجد برمضان طالما لم تذهب العلة، وتعليق الصلاة بالمساجد قائم حتى يأذن الله برفع الكرب عن البلاد وهذا القرار نهائي، ونؤكد أن سبل الخير واسعة وعلينا أن نعمر بيوتنا بالإيمان".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه يجب تحية المواطنين ممن التزموا بتعليمات الدولة، ولدينا 150 ألف مسجد وزاوية ولم يرد لغرفة العمليات سوى مخالفة واحدة قصر فيها العامل في إغلاق الزاوية، وهذا يدل على التزام المواطنين الذي لامثيل له لننجو جميعا.

وأشار القاضي لوجود مخالفة اليوم لإمام أم بالمصلين داخل المنزل، وهناك من أقام الصلاة في الشارع، وتم رصدهم من غرف العمليات والمتابعة، تم إنهاء خدمتهم فورا وقرارت المخالفة حاسمة وفورية، وعدد المخالفات التي تم رصدها هي مخالفة واحدة فقط في مسجد، و3 اخريات خارج المسجد.

وشدد القاضي على أن دعاوى بعض الأئمة للصلاة جماعة في المنازل تتم بدون إذن من الأوقاف، مؤكدا "صلاة الجمعة أصلا لا تصح في المنازل ولا تصلى على الأسطح أو في البادروم.. لا تنعقد ولا تجوز حتى في الظروف الاستثنائية، ولا تصلى إلا في الجامع".

واستكمل: "كلنا نفوسنا تتوق لفتح المساجد وتعمير بيوت الله وأملنا أن يتم فتح المساجد، ولكن هذا سيحدث بعد رأي الجهات المختصة من الأطباء ووزارة الصحة".