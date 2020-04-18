إبراهيم نصر يحكي ذكرياته في مقالب الكاميرا الخفية: "بلطجية كانت هتضربني"

تحدث الفنان إبراهيم نصر عن ذكرياته مع شهر رمضان المعظم، خلال مداخلة عبر فيديو "كونفرانس" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وذكر نصر تعرضه لموقف صعب أثناء تقديمه أحد مقالبه في الكاميرا الخفية أثناء تقديمه شخصية ذكية زكريا، وأنه نفذ المقلب في سيدة تعمل كبلطجية و"يجري تأجيرها لضرب الناس".

وأوضح نصر أنها جذبته بقوة من ملابسه وفوجئ بقوتها وأنها كانت ستعتدى عليه بالضرب لولا إنقاذه، وأنها حاولت ضربه بالفعل ولكنه تفادى الضربة، مؤكدا أنه سألها عن وظيفتها وقالت له "أنا بتأجر عشان أضرب الناس".

وأكد نصر أنه يشاهد الأعمال الدرامية مثل باقي الجمهور ويسمع عن الأعمال التي تعجب الجمهور ويتابعها بشكل عادي، ولا ينظر لهذه الأعمال بشكل نقدي.