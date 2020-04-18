رئيس الحاصلات الزراعية: معرض "أهلا رمضان" مستمر من 20 إلى 25 يوما

قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، إن معرض "أهلا رمضان" يستمر من 20 إلى 25 يوما وأن الأسعار كلها في متناول الجميع.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن معرض "أهلا رمضان" لن يتم تقديمه بشكله المعتاد كمعرض رئيسي ومعارض في المحافظات كل عام، ولكنه سيكون متواجدا بشكل أكبر في المحلات والسلاسل التجارية، منعًا للزحام في زمن كورونا.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc"، أمس: "حريصون على أن يكون في الموسم عندنا تجهيزات وزودنا الاستيراد بتاعنا وعملنا مخزون استراتيجي يكفينا 4 أشهر".

وتابع: "السلع اللي عليها إقبال في المعرض الفول والأرز والعدس واللوبيا والفاصوليا وجميع أنواع البقوليات تقريبا لأنها سلع استراتيجية".

واستطرد: "بالنسبة للفول أسعاره مستقرة بل قد يكون أسعاره قلت إلى حد ما، وموسم الحصاد جه في شعبان بالإضافة إلى أن تصدير الفول وقف وعمل كميات كبيرة متوافرة في السوق وأدى إلى أن مفيش زيادة في الأسعار مع ثبات أسعار العدس".