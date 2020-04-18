أستاذ بمركز البحوث الزراعية: خفافيش القليوبية ليست "مصاصة للدماء"

علق الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، على انتشار الخفافيش بمنزل مهجور بقرية الحزانية بشبين القناطر، والتي أثارت رعب المواطنين بالمنازل المحيطة، وقال إنها ليست "مصاصة للدماء".

وأوضح أنه لم يسجل وجود خفاش مصاص الدماء في مصر ولا الوطن العربي إلى الآن، مؤكدا أنه موجود في جنوب ووسط أمريكا، وأشار إلى أنه "لا يجب أن يتجرأ الأهالي على التعامل معها، لأننا نتعامل معها وفق برامج مكافحة وضعها المعهد التابع لوزارة الزراعة، والوزارة لا تدخر جهدا في التعامل مع الأمر".

وقال رزق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": "الخفافيش متواجدة بطبيعتها في القليوبية منذ فترة، وهي مستعمرة في المنزل، وظهرت لأن الأهالي تعاملوا معها وبدأت تخرج في الشوارع، وتبدأ تخرج مع فترات الغروب، وهو ما قلل من فرص رؤية المواطنين لها".

وأوضح، أن خفافيش محافظة القليوبية تعرف باسم الثعلب الطائر أو خفاش الفاكهة المصرية وهي حاملة لمسببات مرضية كثيرة، ناصحا أهالي القرية بالتعامل مع الموقف بشيء من الهدوء: "والخفافيش موجودة في بيئات مختلفة بمصر، ومن الممكن أن تكون حاملة، ولكن لا نستطيع أن نجزم بأي شيء".