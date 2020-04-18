مدير مصنع الرخام والجرانيت بالجلالة: ننتج يوميا 10 آلاف متر مسطح

قال المهندس محمد الشناوي مدير مصنع الرخام والجرانيت بالجلالة، إنه بنهاية عام 2020 ستكون كامل مصانع الرخام في الجلالة جاهزة للعمل.

وأضاف خلال جولة بالمصنع للإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" على شاشة "cbc": "المصنع رقم 1 شغال بكامل طاقته حاليا، وخلال الشهور اللي جيه هيشتغل رقم 2، ومصنع الجرانيت بدأ الشغل فيه فعلا، ومع انتهاء 2020 هتكون كل المدينة اشتغلت"، مضيفا أن "المصنع ينتج يوميا 10 آلاف متر مسطح من الرخام، وهي كمية كبيرة جدا في عالم الرخام".

وتابع: "المصنع مقام على 33 ألف متر مسطح والعمالة المباشرة 1500 وغير المباشرة 2500 عامل، وهم من يعملون مع الناتج الخاص بالمصانع والشركات التي تشتري منا رخام وجرانيت".

واستطرد: "نعمل على جميع المشاريع القومية الموجودة في مصر، سواء العلمين الجديدة أو المنصورة الجديدة ومدنية الجلالة ومدينة الأثاث والعاصمة الإدارية والكيان العسكري والشركات العادية".

مشيرا إلى أن المصنع به 12 منشارا كبيرا، "نمتاز عن جميع المصانع بالجودة والمصداقية ومفيش حاجة بتطلع من هنا غير ومهندس الجودة قايسها ومتابعها ومفيش رخامة بتطلع من هنا وبترجع تاني".