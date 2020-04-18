مصنع الجلالة: سنوحد جودة الرخام المصري.. وننتظر التصنيف الثالث عالميا

قال المهندس محمد الشناوي مدير مصنع الرخام والجرانيت بالجلالة، إن المصانع تحاول حاليا عمل منظومة واحدة بجودة مصرية واحدة بكود خاص للرخام المصري وألا يخرج من مصر رخام باسم شخص بمفرده.

وأضاف الشناوي، خلال جولة بالمصنع للإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" على شاشة "cbc"، أمس: "عندنا طاقم صيانة على أعلى مستوى ومهندسين وعمال الصيانة هما اللي بيتعاملوا مع أي عطل، ودربنا الناس وحبوا إنهم يشتغلوا في بلدهم".

وتابع: "بنعمل اختبارات كل 3 أشهر لكل المهندسين والعمالة نظرية وعملية، ولو لقيت عامل مينفعش على ماكينة معينة بنقلة على ماكينة أخرى، ولو منفعش بنقله للجودة أو معدة أو حتى يشيل من مكان لمكان والمهم إنه يشتغل ويلاقي نفسه".

الشناوي: لو كان مصنع الجلالة من 20 سنة كان بقى حالنا مختلف

وقال مدير مصنع الرخام والجرانيت بالجلالة، إن مصنع الجرانيت هو أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط، ومصر هي السادسة على مستوى العالم في هذه الصناعة.

وأضاف: "ننتظر التصنيف الثالث عالميا في التصنيف الجديد"، مشيرا إلى أن المجمع سيعمل به 15 ألف عامل عمالة مباشرة، تصل إلى 25 ألف عند اكتمال طاقة المصنع، و"عملنا مدينة السكنية تسع 25 ألف عامل".

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إقامة هذا المصنع: "نشكر الرئيس السيسي ومن ساعدونا على إقامة هذا الحلم الجميل، ولو كان اتعمل من 20 سنة كان بقى حالنا مختلف، واللي يطمنا إن أولادنا هما اللي هياخدوا الخير دا".

وأكد أن كل آلات وأجهزة المصنع حديثة وتنتج بكثرة مع الحفاظ على المصاداقية والجودة.