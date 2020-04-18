نيللي كريم: "أدواري عميقة مش كئيبة.. و أجريت جراحة بسبب كثرة البكاء

قالت الفنانة نيللي كريم إن اسمها الحقيقي في البطاقة الشخصية نيللي محمد السيد عطا الله عثمان ، وأن ولديها أربعة أبناء هم كريم ويوسف وسيليا وكندا، مشيرة إلى أنها لم تقدم أدوارا كئيبة، لكنها كانت عميقة.

وأضافت الفنانة نيللي كريم، خلال استضافتها في برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، عبر شاشة "ON"، أمس: "أنا معملتش أدوار كئيبة ولكنها أدوار عميقة، وأقدم هذا العام دور كوميدي لأول مرة".

وأوضحت أن كثرة البكاء في المسلسلات التي قدمتها سابقا تسببت لها في فتق في العين، وهو ما استلزم إجراء عملية جراحية في عينها، "أمرني الطبيب بمنع البكاء لمدة 6 أشهر".

وكشفت الفنانة نيللي كريم، ملامح الشخصية التي ستجسدها هذا العام، في مسلسلها الجديد "100 وش"، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل. موضحة أنها كانت تتمنى أن تجسد شخصية الراقصة سامية جمال، لكنها قررت تأجيل هذه الخطوة.

وقالت "نيللي"، إنها ستجسد شخصية فتاة "نصابة"، تسكن في حي بولاق، حيث ستقابل الفنان آسر ياسين، الذي يجسد دور نصابًا لكنه يقطن في منطقة الزمالك. مشيرة إلى أن "المسلسل ليس مأخوذا من أي عمل فني آخر".

وعن حياتها الشخصية قالت نيللي كريم: "أنا صبورة، وأجيد اللغتين الإنجليزية والروسية وأتمنى تعلم الإيطالية، كما أحب سماع الموسيقي"، وأنها تمارس عدة هوايات خلال فترة بقائها في المنزل، مثل الكروشيه والتريكو وكافة أعمال الشغل اليدوي.