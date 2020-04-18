بـ"فلفل حار وزغرودة".. أبلة فاهيتا تعاقب نيللي كريم

عاقبت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، الفنانة نيللي كريم، وذلك بسبب رفض الأخيرة، الإجابة على بعض الأسئلة، خلال حلقة برنامجها "لايف من الدوبلكس".

وتعتبر فقرة "العقاب"، إحدى فقرات البرنامج، إذا رفض الضيف أن يجيب عن بعض الأسئلة، ورفضت نيللي كريم الإجابة عن أسئلة متعلقة بأجرها في آخر مسلسل، وأكثر ممثلة "منفسنة" عملت معها.

وتعرضت "نيللي"، لأشكال كثيرة من العقاب، حيث خلعت حزامها أولًا وأعطته لأبلة فاهيتها، كما زغردت على الهواء، وأكلت فلفل حار.

وأشارت الفنانة نيللي كريم، إلى أنها لا تحب متابعة الأخبار المرتبطة بفيروس كورونا، خشية أن تصاب باكتئاب، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها لم تقدم أعمالًا كئيبة بل كانت "عميقة".