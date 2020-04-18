"حماية المنافسة" ينشر الأسعار الرسمية للمواد الخام لإنتاج الكحول

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنفوجراف يوضح الأسعار الرسمية والحد الأقصى لأسعار شراء المواد الخام اللازمة لإنتاج المطهرات من الكحول.

وأبرزت هذه الأسعار عدم رفع تكلفة الإنتاج، وحماية المٌصنع والمُنتِج من استغلال بعض موردي المواد الخام، والتي تم تحديدها وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020.

يأتي ذلك إعمالًا للمادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وسبق وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة من خلال مذكرة خطة العمل وآليات تطبيق المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005، كذلك آليات التسعير وجداول التسعير المقترحة على دولة رئيس مجلس الوزراء في إطار قيام الجهاز بدوره الوطني في التعاون مع كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأهاب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجميع الأطراف المعنية بالقرار، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.

وناشد جهاز حماية المنافسة جميع العاملين في الأسواق المعنية بجميع مراحل إنتاج المنتجات المذكورة في القرار بالإبلاغ الفوري في حالة رفض التعامل من قبل أي شخص يتمتع بوضع مسيطر في الأسواق المعنية أو أسواق مدخلات الإنتاج الأساسية، ويعد مثل تلك الأفعال مخالفة صريحة لنص المادة 8 فقرة (أ) (ب) (ج) و(و) من قانون حماية المنافسة.