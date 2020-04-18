شبرا الخير تطلق حملة "أهالينا" لدعم الأسر المستحقة والعمالة المؤقتة

واصلت جمعية شبرا الخير، (أول جمعية خيرية شبابية بالقليوبية)، حملتها تحت اسم "أهالينا" لتوزيع مئات من الشنط الغذائية والخضروات على أسر الأيتام التي تعولها امرأة والأكثر احتياجا بمدينة شبرا الخيمة، التي يقطنها أكثر من مليوني مواطن، وبعض قرى محافظة القليوبية.

وتأتي حملة الجمعية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني للتكاتف وتضافر الجهود للنهوض بالمجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً.

وشملت حملة الجمعية هذا العام، توزيع المئات من الشنط الغذائية واللحوم والدواجن الطازجة، على أن تواصل شبرا الخير حملتها حتى نهاية شهر رمضان الكريم من خلال توزيع الشنط بشكل أسبوعي على الأسر التي تعولها الجمعية.

وقال إيهاب فاروق رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير وأحد مؤسسيها: "حملة أهالينا تهدف لدعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة القليوبية التي يقطنها أكثر من مليوني مواطن، خاصة في الوقت الراهن الذي يواجه فيه أهالينا صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتهم الأساسية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد".

وكانت الجمعية أطلقت الأسبوع الماضي حملة "إحنا معاك" لتوزيع 600 شنطة غذائية على الأسر التي تعولها العمالة المؤقتة والتي تضررت بشدة جراء فعاليات كورونا.

وأضاف فاروق: "نعمل على سد احتياجات جميع الأسر في شبرا الخيمة وبعض قرى القليوبية خاصة في ظل تلك الظروف لكن قلة الإمكانيات لا تمكنا من مساعدة جميع الأسر خاصة وأن مقر الجمعية يقع في معقل العمالة المؤقتة والتي كانت تغذي العديد من المشروعات بشتى أنحاء مصر".

وتابع: "نحاول من خلال الاتصالات مع جمعيات أكبر وشركات في دعمنا لمحاولة تلبية جميع الطليات التي تصلنا من الأسر لمساعدتها وذلك بعد إجراء عدد من الأبحاث عليها".

وأكمل رئيس الجمعية: "حملة أهالينا تأتي من ضمن حملات الجمعية التي تتنوع بين المساعدات الخيرية والمشاريع المستدامة، حيث تساعد شبرا الخير العشرات من الأمهات المعيلات في توفير مشروعات متناهية الصغر لهن، بجانب تسقيف عدد من المنازل بالمحافظة بالخرسانة، علاوة على العديد من المسابقات الدينية والاجتماعية التي أقامتها الجمعية خلال الفترة الماضية".

يشار إلى أن الجمعية نجحت منذ ديسمبر 2018 وحتى الآن في توزيع المئات من الأجهزة الكهربائية في حملة تيسير زواج الفتيات اليتيمات وغير القادرات بمحافظة القليوبية، إلى جانب توزيع الآلاف من شنط الخضراوات واللحوم والدواجن الطازجة على الاسر الأكثر اولوية في المحافظة.