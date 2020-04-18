احتكار وتلاعب بالأسعار وحجب سلع.. تحرير 1853 قضية تموينية خلال 48 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة على مستوى الجمهورية، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري والاحتكار.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية في هذا الصدد خلال 48 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:

تحرير 1853 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 463 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، إلى جانب ضبط 392 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، كما جرى إغلاق 12 مركزا للدروس الخصوصية.