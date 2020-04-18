ضبط 20 ألف كمامة مصنعة من خامات رديئة في أكتوبر

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص، وهم صاحب شركة توريدات مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا وعاملين، لاتهامهم بإنشاء مصنع دون ترخيص بدائرة القسم، لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وبتفتيش المصنع الكائن بمسكن مالكه، عثر بداخله على 20 ألف كمامة طبية – 2000 قفاز طبي – 5 ماكينات خياطة – ماكينة كي لاصق - مسدسي شمع - 20 ألف رباط مطاطي "أستك".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.