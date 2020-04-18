توريد 1185 طن قمح خلال 3 أيام لصوامع الدقهلية

قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع كميات بلغت 1185 طن، منذ بدء التوريد في 15 أبريل الجاري قمح مصري إنتاج 2020 حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة.

وأضاف صليب لـ"الوطن"، أن تم توريد 527 طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و657 طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، مشيرا إلى أن هذه الكميات إجمالي ما تم توريده خلال 3 أيام.

وتابع أنه بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، فيبدأ التخزين في الصوامع فقط، وحال احتياج التوريد في المواقع التخزينية الأخرى (البناکر - الهناجر - الشون - مراكز التجميع) يتم العرض عليه وذلك لحين إشعار جديد أخر.

وأكد أن الكميات المتوقع توريدها تبلغ 225 ألف طن حسب مديرية الزراعة، من المساحة المزروعة والتي تبلغ 236 ألف و323 فدان، وإجمالي السعات التخزينية 232 ألف طن، وتوجد سعات تخزينية احتياطيه عند الحاجة إليها.

واستعدت تموين الدقهلية بقيادة السيد دايرة وكيل وزارة التموين، للموسم الجديد وجهزت 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع.