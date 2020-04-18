نواب يهنئون البابا تواضروس وأقباط مصر بعيد القيامة: الشعب المصري نسيج واحد

بعث الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، معربا عن خالص تهانيه القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لجميع الأخوة الأقباط والشعب المصري كله بهذه المناسبة.

ووجه "علي"، خلال البرقية، "تحية تقدير واحترام إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، على مواقفه الوطنية الشجاعة والواضحة تجاه جميع القضايا والظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية بصفة عامة، ودعمه الواضح والصريح لإرادة الشعب المصري العظيم في ثورته الخالدة 30 يونيو عام 2013 بصفة خاصة".

وأكد النائب، على أن "جميع المواقف التاريخية للبابا تواضروس الثاني نسفت الأهداف الخبيثة لقوى الشر والظلام والإرهاب التي كانت تلعب على مدى أكثر من نصف قرن على أوتار الوحدة الوطنية".

وقال الدكتور عبد الرحيم علي، إن قداسة البابا تواضروس الثاني نسف أوتار وأحلام كل العابثين ممن يريدون المساس بوحدة وتماسك المصريين، لتصبح مصر كلها كيانا واحدا يقف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة للتصدي بكل حسم وقوة لجميع المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية

كما تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة الأقباط والشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والاستقرار ربوع مصرنا الحبيبة.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة، حديثه لقداسة البابا تواضروس الثاني، قائلا "ياقداسة البابا لقد عرفناك مثالاً رائعا ومتفردا يحتذى به في الوطنية الحقيقية والحب الكبير لمصر وقائدها وشعبها من خلال مواقفكم التاريخية والواضحة والحاسمة أمام العالم كله داخل مصر وخارجها، والتي كانت سندا للوطن ضد دعاوى الفتنة التي كانت تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطني، فكل التحية والتقدير والاحترام لقداستكم ونجاحكم في إحباط كل دعاوى الفتنة من قوى الشر والظلام والإرهاب لشق النسيج الوطني، وأتمنى لقداستكم موفور الصحة والعافية لتظل ببشاشة وجهكم الكريم رمزا لكل المصريين المساندين لمصر وقائدها وشعبها".

وتقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بالتهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع المواطنين الأقباط والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب "عابد" عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والسداد وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن تنعم مصرنا الغالية والحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار مؤكدا ان البابا تواضروس الثانى يحظى بحب وتقدير كبيرين من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لمواقفه التاريخية والمشرفة تجاه مصر وقائدها وشعبها.

وقال النائب علاء عابد إن الشعب المصرى العظيم لا يمكن أن ينسى المواقف التاريخية لقداسة البابا تواضروس لأنها كانت حائط سد منيع امام جميع المؤامرات والمحاولات التى كانت تهدف إلى خرق النسيج الوطنى للمصريين، مؤكدا أن المصريين اصبحوا يدا وصفا واحدا لإفشال مثل هذه المحاولات.