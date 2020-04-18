"الهلال الأحمر": 322 حملة تطهير وتعقيم للبنوك ومكاتب البريد

قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري بأن الهلال الأحمر مستمر للأسبوع الرابع على التوالي في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية، تقوم بعمليات تعقيم و تطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف الناظر، فى بيان له اليوم، أنه تم تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 322 حملة تطهير وتعقيم وذلك لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور، مشيرا إلى أن فرق الهلال الأحمر المصري قامت بتوزيع معونات غذائية على دور رعاية الأيتام ودور رعاية كبار السن في القاهرة الكبرى وذلك في المرحلة الأولى بعشرة طن مواد غذائية وأدوات حماية شخصية وتوعية للعاملين بتلك الدور.

وأردف أنه تم تنفيذ تلك المهام من خلال ٢٥٠٢ متطوع يوميا على مدار أسبوع بمتوسط عدد 672 ساعة عمل لتنفيذ تلك المهام، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المؤسسات الرئيسية بالقاهرة مثل وزارة العدل وأسطول سيارات وزارة التضامن (أطفال بلا مأوى) كما قام فرع الإسماعيلية والمنيا والغربية وبورسعيد بتقديم ١٥ حملة تدخل لسد الاحتياجات العاجلة (غذائية / أدوية) للمناطق والقري المعزولة.

وقد قام الهلال الأحمر المصري بدمياط بأعمال التعقيم والتطهير الوقائي لبعض المدارس وهي مدرسة دمياط الفنية التجارية المتقدمة والثانوية العسكرية المعدنية للصناعات ومدرسة الجلاء الإبتدائية للبنات ومدرسة المنتزة الإبتدائية ومدرسة الجمرك الابتدائية ومدرسة الشيخ الخضري الابتدائية وتضمنت أعمال التعقيم الوقائي تطهير كافة المباني والممرات والأرضيات والحائط والأسطح والمكاتب والفصول بإستخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتي روعي فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر المصري يقدم خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي و الدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات وذلك من خلال 5472 متطوع تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.