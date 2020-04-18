الأعلى للإعلام يطالب بافساح المجال للدراما التاريخية والدينية

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإفساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الإنتماء وتنمية الوعي القومي.

كما طالب المجلس، في معايير الأعمال الدرامية التي وضعها وسيتم تطبيقها على الأعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان، بالحد من استخدام القوالب الجاهزة المستوردة مثل "التركي والإسباني والهندي ..الخ" وتكييف الموضوعات والشكل وفقا لهذا القالب وهذه الأمور لأنها تطمس الهوية المصرية للأعمال الفنية، وإطلاق المجال لأعمال مبتكرة تظهر الإبداع الأصيل لشباب الكتاب والمخرجين.

وتضم المعايير أيضا ضرورة تقديم أعمال راقية تصور شرائح وطبقات المجتمع المختلفة، وتضيف لتاريخ الفن المصري الأصيل الذي يعبر عن قضايا الوطن وحاجات المجتمع، ويرتقي بالأحاسيس والمشاعر وينير العقول ويرتقي بلغة الحوار والذوق العام، وذلك في إطار الإبداع غير المحدود لاستعادة الفن المصري للريادة.

وتنص المعايير على أن القنوات الفضائية والإذاعات مسئولة عن اختيار الأعمال الفنية الإبداعية الهادفة والتي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد وتتناسب وطبيعة المجتمع، وتحافظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبي والتي تتطرق إلى القضايا الاجتماعية المهمة قبل عرضها وذلك إثراء للشاشات والإذاعات بالدراما المحلية.