مغسلة ضحايا كورونا بالنجيلة تكشف تفاصيل تعاملها مع أول جثة: عيالها قالوا ارموها

لم تتردد لحظة واحدة للتقدم لتغسيل وتكفين أول حالة لسيدة تتوفى فى مستشفى النجيلة للعزل، على الرغم من ابتعاد جميع الطبيبات وقلقهم، إلا أن الدكتورة شيرين إسماعيل استشارى التخدير والعناية المركزة بمستشفى النجيلة، مدت يدها وتحملت المسئولية.

لم أفعلها من قبل وكانت أول مرة أقوم بالغسل، حسب رواية الدكتورة شرين لـ "الوطن"، أبلغنى مدير المستشفى أن أتولى غسل السيدة وأكفنها، وكان مترددا فى الطلب لأننى لست صغيرة فى السن وجميع الفريق الطبى النسائى رفض، وكانت المشكلة فى وفاة السيدات فالأمر حرج، وممنوع يدخل عليها خلاف سيدات، كما يحظر دخول أحد من خارج المستشفى، ويتعرض لمخاطر العدوى، وافقت ولم أتردد، وأبديت استعدادى لتحمل المهمة، وقلت لزملائى لن نترك مسلمة غير مجهزة لمقابلة حسابها.

وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل قائلة: "عندما ماتت السيده الحالة الأولى بالمستشفى تنكر لها أولادها ورفضوا استلام الجثة، وقالوا بالحرف الواحد، إرموها فى أى حفرة فى الصحرا"، كانت صدمة بالنسبة لنا كطاقم طبى بالمستشفى، وكنا بمثابة أهلها وهى مسئولية، سيدة توفت مصابة بكورونا والغسل شىء هام، وعندما شاهدانى منة الله ووفاء ممرضتان جهزت نفسى، أبدا إستعداداتهما للمشاركة، وارتدينا البدل الواقية والجوانتيات والزى الطبى الكامل مع التعقيم، وتقبلنا أن ناخد المخاطر العدوى، وجمعنا معلومات حول الغسل، والتزمنا ببروتوكول وزارة الصحة، وحفظنا الخطوات الإسلاميه، والحمد لله نجحنا فى المهمة، وغسلنا السيدة باستخدام الماء الطاهر وماء ورد ومسك، والكفن مكون من ثلاث طبقات، ووضعنا جثمانها داخل الكيس الأسود، ثم فى تابوت "صندوق خشب"، واستغرق الأمر معنا قرابة نصف ساعه وصلى عليها جميع الطاقم الطبى والتمريض ورجال الإسعاف فى بهو المستشفى.

ولفتت إلى أننا دخلنا أول مستشفى عزل بدأ العمل بها فى 3 فبراير الماضى وغسلت فيها سيدتان، عمرهما 63 عاما، وأديت واجبى، وحتى الآن نعمل فى المستشفى ولم نخرج أو نرى أبنائنا وأسرنا حتى الآن.