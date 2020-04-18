تمديد حالة الطوارئ 90 يومًا بسبب كورونا في ليبيريا

وافق مجلس الشيوخ الليبيري على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى 90 يومًا، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المجلس في بيان: "إنه من بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الليبيرية للحد من انتشار (كوفيد - 19) إن هذا التمديد جاء نتيجة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة في ليبيريا إلى 76 إصابة و7 حالات وفاة .

وكان الرئيس الليبيري جورج ويا، أعلن حالة الطوارئ في بلاده في 8 أبريل الجاري لفترة أولية مدتها 21 يومًا لاحتواء الوباء.

وكانت ليبيريا تضررت بشدة إلى جانب غينيا وسيراليون من وباء إيبولا الذي أودى بحياة 11300 شخص في غرب أفريقيا بين نهاية عامي 2013 و2016.